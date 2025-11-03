На Солнце произошла сильнейшая за месяц вспышка

На Солнце произошла самая сильная с конца сентября вспышка уровня M5.0. Воздействие солнечной активности на Землю увеличивается, пик придется на вторую половину будущей недели, сообщает Лаборатория солнечной астрономии.

Событие началось около полудня по московскому времени. Максимум излучения зарегистрирован в 13:11 по Москве.

«По данным каталогов это самое сильное солнечное событие с 28 сентября, когда произошла вспышка уровня M6.4. На данный момент наблюдается формирование крупного выброса массы, направление которого пока точно не определено», — сказано в сообщении.

Астрономы предполагают, что солнечное вещество пройдет мимо Земли, если плазма не была выброшена под большими углами.

Прогнозируется, что солнечная активность и её влияние на Землю в ближайшие дни будет усиливаться. Пик воздействия должен прийтись на середину и вторую половину будущей недели.

