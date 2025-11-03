Apple «поселит» внутри новой Siri ИИ Google Gemini

В 2026 году Apple должна представить масштабное обновление голосового помощника Siri, которое должно форсировать развитие экосистемы Apple Intelligence. Согласно новым подробностям о готовящемся обновлении, перезапущенная версия Siri будет основана на движке ИИ Google Gemini. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на новый информационный бюллетень Power On от известного инсайдера и корреспондента Bloomberg Марка Гурмана.

© Газета.Ru

Ожидается, что обновленная версия Siri будет представлена широкой публике примерно в марте следующего года. Этот запуск, по слухам, будет приурочен к выходу нового продукта для умного дома, который будет оснащен динамиком и сможет крепиться на стену. Кроме того, скорый выход нового Apple TV и HomePod mini также послужит платформой для демонстрации возможностей новой Siri и функций Apple Intelligence.

Ключевой особенностью новой Siri станет ее зависимость от технологий Google Gemini. Сообщается, что помощник будет использовать возможности Gemini для работы с функциями, основанными на искусственном интеллекте, включая улучшенный веб-поиск с ИИ. При этом Гурман предупреждает, что нет никакой гарантии, что пользователи примут это нововведение, что оно будет работать безупречно или что сможет исправить репутационный ущерб, нанесенный бренду Siri за последние годы.

Источники указывают, что Apple платит Google за разработку кастомной модели на базе Gemini, которая будет работать на серверах Private Cloud Compute компании для обеспечения работы Siri. Гурман уточнил, что это не означает интеграцию сервисов Google или функций Gemini напрямую в интерфейс Siri. По сути, Siri будет работать на фоне модели Gemini, что позволит ей предоставлять ожидаемый пользователями функционал, но сохранит полностью фирменный пользовательский интерфейс Apple.

На ежегодной конференции WWDC 26 в июне Apple представит предварительные версии iOS 27, macOS 27, watchOS 27 и других операционных систем. Основной акцент в этих обновлениях будет сделан на значительных улучшениях в области Apple Intelligence и общей стратегии компании в сфере ИИ.