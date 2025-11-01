Apple объяснила провал собственного ИИ

Глава Apple Тим Кук объяснил, почему его компания до сих пор не выпустила обещанные инструменты искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание Gadgets360.

В отчете для инвесторов, посвященном итогам третьего финансового квартала, Кук заявил, что корпорация все еще занимается разработкой и улучшением функций и инструментов ИИ. В том числе предприниматель пообещал выход новой версии Siri. Он объяснил, что компания провалила сроки выпуска умного голосового помощника, потому что его разработка оказалась «непростой задачей».

Вместе с тем Тим Кук отметил, что IT-гигант намерен представить новую версию Siri на основе ИИ в 2026 году, но не стал указывать точных сроков. Она появится в iPhone, Mac, iPad и других гаджетах. Apple должна была выпустить продвинутую версию голосового ассистента в 2024 году, но не уложилась в обозначенные сроки.

Также руководитель Apple рассказал, что компания открыта к новым контактам и готова сотрудничать с большим количеством партнеров при разработке инструментов ИИ. Таким образом он прокомментировал факт сотрудничества с OpenAI — разработчиком чат-бота ChatGPT.

В конце октября Apple допустила, что ей придется отключить защиту от рекламы в iPhone из-за давления ЕС. Так, регулятор Германии полагает, что защитные функции iOS нарушают права разработчиков приложений.