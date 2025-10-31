Названы самые популярные смартфоны в мире

Компания Samsung удержала лидерство на мировом рынке смартфонов. Об этом говорится в отчете компании Omdia.

В третьем квартале 2025 года корейский IT-гигант отгрузил на рынок 60,6 миллионов устройств, получив долю 19 процентов. На втором месте оказалась Apple: американская корпорация поставила 56,5 миллионов смартфонов, оставшись с долей 18 процентов. В топ-3 также попала китайская Xiaomi, которая реализовала 43,4 миллиона гаджетов, закончив квартал с долей 14 процентов.

Всего за третий квартал в мире было отгружено 320,1 миллионов смартфонов. В годовом исчислении рынок вырос на 3 процента.

«Мировой рынок смартфонов продолжает демонстрировать поляризованный рост, демонстрируя рост как в бюджетном, так и в премиальном сегментах, в то время как средний сегмент остается слабым», — отметили специалисты Omdia.

Эксперты обратили внимание, что все лидеры рынка нарастили поставки смартфонов. Также они отметили, что китайская корпорация Transsion, которая производит телефоны под брендом Tecno, показала самый впечатляющий рост — 12 процентов. Это позволило ей взлететь на четвертое место рейтинга.

В октябре информацию о том, что Samsung и Apple стали лидерами рынка смартфонов, подтвердили аналитики International Data Corporation (IDC). Они отметили, что несмотря на успех iPhone 17, Apple не удалось обогнать корейского конкурента.