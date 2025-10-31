Началось тестирование первой серии устройств на Dimensity 8500

MediaTek готовит выпуск нового процессора Dimensity 8500, который станет логичным продолжением прошлогоднего Dimensity 8400. Чип рассчитан на смартфоны среднего класса с акцентом на высокую производительность и энергоэффективность. Новинка изготавливается по 4-нм техпроцессу TSMC и построена на восьмиядерной архитектуре ARM A725, где все ядра относятся к высокопроизводительным. Основное ядро будет работать на частоте 3,4 ГГц, что чуть выше, чем у предыдущей модели, а оставшиеся ядра также получили усиленные показатели для повышения общей вычислительной мощности.

Графическая составляющая возложена на ускоритель Mali-G720 с частотой около 1,5 ГГц, обеспечивающий высокий уровень производительности в играх и приложениях. По предварительным данным, чип демонстрирует результаты около 2,2 миллиона баллов в AnTuTu, а его GPU в теории способен конкурировать с Snapdragon 8 Gen 3 и 8s Gen 4. Как отмечает PEPELAC.NEWS, конечный уровень производительности будет зависеть от оптимизации, управления температурой и энергоэффективности смартфонов.

Первая серия устройств на Dimensity 8500 уже проходит тестирование: один смартфон рассчитан на максимальную производительность, другой — с акцентом на увеличенную автономность. Предполагается, что дебют чипа состоится в моделях серии Redmi Turbo, после чего он появится и в устройствах Honor, OPPO, OnePlus и vivo. Официальная дата анонса пока неизвестна, но новинка обещает стать серьёзным ответом MediaTek на решения Qualcomm в сегменте субфлагманских процессоров, усиливая конкуренцию на рынке.