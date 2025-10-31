«Роскосмос» сменил главу ЦПК

Главой Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина вместо Максима Харламова станет командир отряда космонавтов, Герой России Олег Кононенко. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По данным госкорпорации, свою должность Харламов покинул по собственному желанию. Должность главы ЦПК Кононенко займет 10 ноября. Новое место работы Харламова госкорпорация не сообщает.

В сентябре ЦПК сообщил, что на российском сегменте Международной космической станции успешно загерметизировали четыре трещины.

В январе Харламов рассказал о тестировании ЦПК робота-теледроида.