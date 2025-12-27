Почему нам мерещатся фигуры и блики в темноте?

Многие дети боятся темноты, и не без причины — человеческое зрение бывает обманчивым. Стоит выключить свет, как во тьме начинают мерещиться фигуры и проблески света; при плохом освещении мы внезапно гораздо лучше ощущаем собственное тело и замечаем объекты периферийным зрением. Портал popsci.com рассказал, почему.

© Unsplash

По факту, поток информации, который мы принимаем и обрабатываем через сетчатки глаз, не всегда отражает реальность. Человеческое зрение — сложная система, в которой замешана как неврология, так и биохимия, поэтому его можно обмануть.

Простейший способ увидеть ограничения нашей визуальной системы в действии — оптические иллюзии. Для практической демонстрации, закройте глаза, после чего мягко нажмите указательным пальцем на верхнюю кромку кости глазницы. Вы увидите черный круг с яркими кромками, причем он будет двигаться в направлении, противоположном пальцу.

Подобный трюк показывает, что глаз может подавать визуальную информацию, даже когда этой информации нет в реальности — точка выглядит яркой, хотя ваш палец не светится. Так происходит из-за механического искажения сетчатки, которое вызывает срабатывание нервных клеток и передачу данных в мозг.

Данный восприятия света при отсутствии источника освещения называют фосфеном. Обычно он выступает реакцией на механическое давление или какую-либо другую форму внешнего раздражения. Иногда фосфен происходит и при физической травме: когда после удара по голове говорят, что пошли «искры из глаз» — подразумевается именно это.

Дело в том, что сетчатка глаза в принципе никогда не перестает работать, даже если вокруг нет источников света. При тусклом освещении палочковидные зрительные клетки, очень чувствительные к свету, становятся более активными. Из-за того, что они сосредоточены преимущественно по краям сетчатки, человек может обращать больше внимания на периферийное зрение. А случайны всполохи цвета и света, которые мы можем видеть в темноте или с закрытыми глазами — на самом деле т.н. галлюцинации закрытого глаза.

Но на темноте стоит остановиться подробнее. Вопреки популярному заблуждению, в полной темноте мы, на самом деле, видим не черноту, а очень специфический, однородный темно-серый оттенок eigengrau — или «внутренне серый» с немецкого. Первым его открыл физик Густав Фехнер, изучавший этот феномен в 1800-х: в ходе эксперимента он применял постепенно слабеющие раздражители (в данном случае, свет), чтобы понять, как они воздействуют на человеческое восприятие.

Причина, по которой мы не видим абсолютную тьму, очень проста — визуальный шум. Он возникает из-за сигналов оптического нерва, которые мозг читает как проблески света. Хотя здесь нужно оговориться, что есть и другие факторы, по которым нам может мерещиться что-то во тьме. При дефиците визуальной информации прочие органы чувств переходят в режим повышенной активности, из-за чего человек может лучше чувствовать свое тело.