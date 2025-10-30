Россияне пожаловались на самовозгорание популярных Bluetooth-колонок

За последние три недели в России зафиксировано как минимум три случая возгорания портативных колонок JBL Flip 6. Об этом сообщает Telegram-канал «Shor Проверка» со ссылкой на владельцев устройств.

© Газета.Ru

Два инцидента произошли во время зарядки колонок, еще один — в момент воспроизведения музыки при отключенном питании. В последнем случае, по словам пользователя, устройство сначала издало необычный звук, после чего послышался хлопок, появились искры и густой дым, а затем колонка загорелась.

Во всех трех случаях возгорание сопровождалось открытым пламенем и плотным дымом, что создавало риск пожара. Официальных комментариев от производителя не было.

JBL Flip 6 — компактная портативная Bluetooth-колонка с двухполосной акустической системой, двойными пассивными излучателями для глубоких басов, настроенными с использованием алгоритма Harman, и защитой от влаги и пыли по стандарту IP67. На российском рынке она представлена по цене от 7 тыс. руб. и доступна как в онлайн-магазинах, так и в розничной продаже.