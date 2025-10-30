В YouTube появится ИИ для улучшения качества видео

YouTube запускает новую функцию, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически повышает качество видео с низким разрешением. Об этом сообщает The Verge.

Технология предназначена для масштабирования роликов с исходным качеством от 240p до 720p. В дальнейшем YouTube планирует добавить поддержку ИИ-апскейла до 4K. При этом исходные файлы останутся без изменений — пользователи смогут самостоятельно выбирать между оригинальной и улучшенной версией видео в настройках.

Компания отметила, что и авторы, и зрители смогут отключить автоматическое улучшение, если предпочтут сохранить исходное изображение. Такая опция введена после многочисленных жалоб контентмейкеров, которые ранее сообщали о нежелательных изменениях качества при работе ИИ-алгоритмов.

Технологии апскейлинга с применением ИИ уже используются рядом производителей оборудования — в частности, в телевизорах и медиаплеерах. Однако YouTube стал первой крупной видеоплатформой, внедрившей масштабирование на основе нейросетей с возможностью полного контроля со стороны пользователей.