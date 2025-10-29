В Чернобыле обнаружили необычных собак

Шерсть нескольких бродячих собак, живущих рядом с Чернобыльской АЭС, посинела по неизвестным причинам, пишет New York Post.

По данным газеты, в регионе находится научный лагерь некоммерческой организации Dogs of Chernobyl, филиала CleanFutures Fund.

Специалисты организации изучают популяцию чернобыльских собак, которые являются потомками домашних животных, брошенных после ядерной катастрофы.

«Сейчас мы работаем на месте, отлавливая собак для стерилизации, и обнаружили трех собак, которые были полностью синими», — пояснили исследователи.

В организации уточнили, что всего неделю назад шерсть собак была нормальной, но затем по неизвестным причинам посинела. Вместе с тем, животные выглядят «очень активными и здоровыми».

«Это дизайнерские собаки, которые скоро поступят в продажу в американских зоомагазинах по цене примерно в 10 тысяч долларов», — заметил один из комментаторов.

Пользователи предположили также, что скоро у хипстеров с зелеными волосами появятся синие собаки.