Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал запуск нового проекта — децентрализованной сети Cocoon, которая объединит технологии искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна TON. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал Дуров, новый проект позволит владельцам графических процессоров предоставлять свои вычислительные мощности для майнинга Toncoin. По его словам, благодаря Cocoon разработчики смогут подключать приложения к доступным вычислительным мощностям. Пользователи же смогут сохранять полную конфиденциальность при работе с ИИ-продуктами, уточнил он.