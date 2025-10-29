Как бесплатно продлить срок жизни Windows 10

Поддержка Windows 10 официально завершена, но жизнь системы можно продлить — и даже бесплатно. В материале IT-World — пошаговая инструкция, как подключить Extended Security Updates, обойти региональные ограничения и получать обновления безопасности еще как минимум год

Ушла эпоха: 14 октября 2025 года Microsoft завершила поддержку Windows 10. Это значит, что любимая многими операционная система не будет получать обновлений и патчей безопасности, а компания перестанет оказывать техническую помощь.

Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году. За 10 лет стала одной из самых массовых операционных систем, на ней работают сотни миллионов ПК по всему миру. Пару лет назад в Microsoft рассказывали, что переход на Windows 11 идет крайне медленно, так как 10-я версия слишком удачная.

По данным StatCounter, на сентябрь 2025 года на Windows 10 работают 40,5% компьютеров, на Windows 11 — 48,94%. Почти 10% до сих пор используют Windows 7.

Продлить поддержку Windows 10 можно с помощью Extended Security Updates (ESU) и предлагается:

розничным пользователем — Consumer ESU Program;

корпоративным заказчикам — Commercial ESU Program.

Розничные пользователи при соблюдении ряда условий получают обновления на 1 год — бесплатно или в иных случаях за некую плату. Для включения программы необходимо установить последнюю сборку Windows 10 22H2, войти в учетную запись Microsoft и в «Центре обновления Windows» активировать Extended Security Updates. Платная подписка ESU через Microsoft Store обойдется примерно в $30 — стоимость зависит также от локальной валюты.

Действуем согласно инструкции:

Открываем «Центр обновлений Windows». Нажимаем «Зарегистрироваться сейчас» в поле на тему «“Зарегистрироваться в программе Расширенных обновлений безопасности». Пытаемся найти эту кнопку, но не находим ее, так как находимся в России: видим то же самое, что на скрине ниже.

Для того чтобы появилась возможность получать ESU, компьютер должен соответствовать ряду требований. В том числе не находиться в России, Белоруссии, Иране, на Кубе и в ряде других стран. Также важно, чтобы было настроено резервное копирование в OneDrive. Если с резервным копированием можно легко разобраться, то для обхода геоблока нужно выполнить ряд действий.

© it-world.ru

Для смены региона открываем PowerShell. Используем, например, код Казахстана для смены региона:

Set-WinHomeLocation -GeoId 137

Затем там же вводим еще одну команду, благодаря которой необходимая функция появится в наших настройках:

ClipESUConsumer.exe -evaluateEligibility

© it-world.ru

Проверяем регион:

© it-world.ru

И теперь в «Центре обновления Windows» мы получаем возможность «Зарегистрироваться в программе Расширенных обновлений безопасности».

© it-world.ru

Без промедления жмем на «Зарегистрироваться сейчас».

© it-world.ru

И завершаем процесс. Платить ничего не придется, если получили обновления до 13 октября.

© it-world.ru

© it-world.ru

Проверить, состоялась ли активация, также можно через PowerShell с помощью команды:

slmgr /xpr.

© it-world.ru

Для корпоративных заказчиков подписка ESA для Windows 10 будет действовать три года. Она платная, при этом каждый год стоимость будет удваиваться: за первый год — $61, за второй — $122, и $255 за третий.