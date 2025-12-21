Почему тыквы могут вырастать такими большими?

Каждую осень фермеры, выращивающие тыквы, взвешивают свой урожай — порой тыквы вырастают до веса 1 225 кг. При этом самое большое яблоко в мире весит всего 1,8 кг, а самая тяжелая ягода голубики — 28 г. Что позволяет тыквам становиться такими огромными? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Wikipedia

Гигантские тыквы принадлежат к специфической вариации сорта Cucurbita maxima, которые культивировали для большого размера. По сути, они могут вырастать до таких размеров благодаря своей индетерминантности. Если детерминантные виды достигают определенного размера и прекращают рост, то индетерминантные могут расти бесконечно долго.

Детерминантные растения обычно производят весь урожай фруктов одновременно, что удобно для сбора, но ограничивает размеры растения. Дело в том, что некоторые растения при вырастании нового органа, будь то лист, цветок или фрукт, ограничивают максимальный размер этого органа. У некоторых видов такого лимита нет — и тыква входит в их число.

Поскольку у тыкв нет каких-либо естественных ограничений размера, они могут расти долго, обрастая новыми листьями и генерируя с их помощью энергию для фрукта. Цель любого индетерминантного растения — выработать как можно больше биомассы в кратчайшие сроки, поэтому тыквы не останавливаются ни перед чем. Если им нужно больше энергии, то они просто выращивают новые листья.

Фермеры и садоводы пользуются этим. Они убирают с лозы все плоды, кроме одного, чтобы он получил максимум питательных веществ. Подобный трюк работает и с другими фруктами — например, с персиками. Но здесь в дело вступают законы физики.

Для начала, важно помнить, что тыквы растут на земле, поэтому они менее подвержены гравитации; гигантский персик не смог бы вырасти до размеров тыквы, потому что он попросту сорвется с ветки задолго до того, как достигнет тех же габаритов. К тому же, благодаря твердой корке тыквы могут достичь больших размеров, чем плоды растений с мягкой кожицей — иначе, опять же, они не выдержали бы собственного веса.

При этом слишком твердая корка не позволит тыкве вырасти до совсем уж гигантских масштабов. Молодые тыквы обладают мягкой, тонкой кожей, которая позволяет им расти быстро. Но по мере взросления кожица твердеет, из-за чего фермеры защищают тыквы от солнечных лучей — так они могут продержать растение в фазе быстрого роста дольше.

На пике роста гигантские тыквы могут прибавлять до 20 кг в день — и вся эта масса должна двигаться через сосудистую систему плода. По сравнению с другими сортами тыквы, у гигантских больше флоэмы — той части системы, что отвечает за транспортировку сахара.

Наконец, у гигантских тыкв попросту много времени на рост. Они остаются на лозе вплоть до 5-6 месяцев, иногда до 180 дней. Но, конечно, самый важный нюанс здесь в том, что люди специально вывели их для того, чтобы они были большими, и этот процесс занял много лет.