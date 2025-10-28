У Gmail случилась масштабная утечка паролей

В сети обнаружена масштабная утечка данных, содержащая более 183 млн паролей от электронных почт, из которых десятки миллионов приходятся на аккаунты Gmail. По оценкам экспертов по кибербезопасности, это один из крупнейших подобных инцидентов. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

© Газета.Ru

Общий объем утекших данных составил 3,5 терабайта. Информация была собрана в результате деятельности вредоносных программ, которые в течение года тайно похищали учетные данные с зараженных устройств пользователей.

Специалисты отмечают, что большая часть данных была ранее скомпрометирована в других утечках, однако миллионы паролей от Gmail подтверждены как актуальные. Утечка затронула не только пользователей Gmail, но и сервисов Outlook, Yahoo и сотен других веб-платформ.

Эксперты подчеркивают, что инцидент не является результатом взлома серверов Google, а связан с кражей данных через вредоносное ПО на компьютерах пользователей.

Утекшие пароли потенциально позволяют злоумышленникам получать доступ и к другим сервисам жертв при совпадении пар логинов и паролей.

В качестве защитных мер рекомендуется немедленно сменить пароли, активировать двухфакторную аутентификацию и использовать менеджеры паролей. Для проверки наличия учетных данных в утечке можно воспользоваться специализированными онлайн-сервисами.