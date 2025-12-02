Почему у лошадей глаза расположены по бокам головы?

Лошади — величественные животные, но каждый хоть раз наверняка замечал, что глаза у них расположены по бокам головы, а не спереди. На то есть причины: это эволюционная адаптация, которая помогает им выживать, будучи добычей хищников. Портал popsci.com рассказал, чем лошадиное зрение отличается от прочих.

Из-за специфического расположения глаз у лошадей есть как монокулярное, так и бинокулярное зрение. Первое обеспечивает своего рода панорамный вид — угол обзора каждого глаза составляет примерно 200-210 градусов. Но стоит животному поднять голову, как угол сужается до бинокулярных 55-80 градусов.

Широкое поле зрения позволяет лошадям замечать даже незначительные движения задолго до того, как их настигнут хищники. Итого сочетание монокулярного и бинокулярного зрения обеспечивает им почти 350-градусный обзор вокруг собственного тела. Для сравнения, у человека угол обзора без поворота головы составляет всего 180 градусов.

При этом механизм обработки зрительной информации у лошадей отличается от человеческого. Наши глаза смотрят на объект и обрабатывают данные одновременно, но у лошадей органы зрения работают независимо друг от друга. То есть, даже если правый глаз уже видел какой-либо объект, левый может увидеть его впервые. Из-за того, что лошадиное зрение не работает целостно, людям, часто работающим с этими животными, нередко приходится взаимодействовать с обеими сторонами тела лошади, чтобы она полностью поняла новую информацию.

Лошади — обладатели самых больших глаз среди наземных млекопитающих, и в темноте они видят гораздо лучше, чем люди. Их сетчатки содержат большое количество столбиков и уникальную структуру под названием tapetum lucidum: мембрану, отражающую видимый свет назад, что позволяет различать больше деталей в темноте. Человеческие глаза лишены этого органа, поэтому наше ночное зрение не так эффективно, хотя в остальном зрение у человека лучше, чем у лошади.

Отличное ночное зрение важно для лошадей, потому что оно позволяет им изучать местность на предмет опасностей и бежать от хищников. Не важно, что угроза вдали может выглядеть размытой: главное — заметить ее как можно раньше. Помимо этого, лошади не очень хорошо различают цвета. Их дихроматическое зрение ограничено оттенками синего и зеленого, тогда как трихроматическое зрение людей также воспринимает оттенки красного и желтого.