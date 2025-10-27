Сбер предложил создать Альянс БРИКС для борьбы с киберугрозами

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предложил создать Альянс БРИКС по кибербезопасности. Инициатива была озвучена в ходе круглого стола МИД РФ в Ханое, проходившего в рамках церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности.

По словам Кузнецова, объединение позволит странам БРИКС совместно противостоять растущим киберугрозам, обмениваться экспертизой и вырабатывать общие стандарты реагирования. Он предложил рассмотреть дорожную карту формирования альянса на специальном заседании саммита БРИКС, запланированном в Индии в 2026 году.

Топ-менеджер Сбера отметил, что по всему миру каждая организация сталкивается в среднем с двумя тысячами кибератак еженедельно. Наиболее уязвимыми остаются компании малого и среднего бизнеса.

В странах БРИКС, по его словам, также наблюдается рост угроз: в КНР за год число атак увеличилось почти на треть, в Бразилии — зафиксирован резкий рост, а в Индии каждая шестая компания сообщила о потерях данных или перебоях в работе.

«Во времена, когда кибератаки становятся все более сложными и распространяются по всему миру, нужны более прочные партнерские отношения для обмена экспертизой, укрепления доверия и создания общих стандартов реагирования», — заявил Кузнецов.

По его мнению, Россия и Сбер располагают уникальным опытом противодействия крупным атакам и готовы делиться им с партнерами.

Кузнецов добавил, что одной из основных тенденций в сфере киберпреступности остается телефонное мошенничество. За последние три года количество таких случаев выросло на треть, жертвами стали уже порядка 600 млн человек по всему миру. При этом половина инцидентов приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион.

Топ-менеджер Сбера также подчеркнул, что трансграничное сотрудничество и обмен практиками могут стать ключом к эффективной защите от новых угроз, включая фрод с применением ИИ и дипфейков. При заинтересованности всех сторон Альянс БРИКС по кибербезопасности может начать работу уже в 2027 году.