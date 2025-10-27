Перечислены самые популярные бренды наушников в России

В России зафиксирован значительный рост спроса на наушники и гарнитуры в третьем квартале 2025 года. По данным, предоставленным «Газете.Ru» компанией «М.Видео», в количественном выражении продажи увеличились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В период с июля по сентябрь текущего года жители страны приобрели 8,4 млн таких устройств, потратив на них в общей сложности 18 млрд рублей. Если рассматривать итоги первых девяти месяцев 2025 года, то россияне купили 25,4 млн гаджетов на общую сумму 58 млрд рублей.

Поддержание интереса к данному сегменту обеспечивается как базовыми, так и более усовершенствованными моделями. Потребители отдают предпочтение полностью беспроводным наушникам (TWS), устройствам с функцией активного шумоподавления и продолжительным временем автономной работы.

Анализ рынка по итогам трех кварталов показывает, что в штучном выражении лидерство по-прежнему удерживают модели без какого-либо бренда, занимая 30% от общего объема продаж. Однако их доля демонстрирует тенденцию к снижению, что обусловлено ростом реализации продукции известных A-брендов. Среди них выделяются Hoco с долей в 7%, а также JBL и Redmi, показавшие по 5% каждая. Наушники под собственными и эксклюзивными марками ритейлеров заняли 4% рынка.

В денежном выражении лидирующую позицию занимает Apple, аккумулируя 18% всей выручки категории, что объясняется стабильным спросом на серию AirPods. Устройства без бренда обеспечили 11% дохода, что свидетельствует об их массовом потреблении. Бренд JBL усиливает свои позиции в среднем ценовом сегменте, занимая 7% выручки. Компании Huawei и Samsung разделили по 6% продаж, предлагая потребителям сбалансированное сочетание функциональности, стиля и ценовой доступности.