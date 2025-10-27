Глава Nokia сравнил ИИ с интернет-бумом в 1990-х

Генеральный директор Nokia Джастин Хотард в интервью Reuters заявил, что нынешний всплеск интереса к искусственному интеллекту похож на интернет-бум 1990-х годов. По его словам, мир вступает в «суперцикл ИИ».

Тем не менее, не все эксперты разделяют этот оптимизм. Согласно исследованию Bank of America, более половины управляющих фондов считают, что акции компаний, связанных с ИИ, уже переоценены.

Несмотря на сомнения, спрос на инфраструктуру для ИИ, особенно на центры обработки данных, продолжает быстро расти.

А вот финансовые результаты Nokia в последнее время остаются слабыми, поэтому Хотард делает ставку именно на ИИ. Он считает, что инвестиции в исследования и развитие помогут компании вернуть рост, даже если это временно снизит прибыль.