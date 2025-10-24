«ВКонтакте» разблокировали в Беларуси спустя несколько часов после бана

Вечером 24 октября российскую социальную сеть «ВКонтакте» заблокировали в Беларуси. Сообщения об этом появились в местных соцсетях — ограничение наложили после запроса от Комитета государственной безопасности.

Спустя несколько часов социальную сеть разблокировали, доступ к «ВКонтакте» в Беларуси возвращён. Об этом сообщили в пресс-службе компании. С чем были связаны ограничения, неясно.

«ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме.

Информацию уже подтвердили местные СМИ. Кроме того, «ВКонтакте» также пропал из «Списка ограниченного доступа», где публикуется реестр заблокированных сайтов в Беларуси.