Можно ли оттенить Солнце, чтобы охладить Землю?

В теории, глобальное потепление Земли можно замедлить — для этого достаточно впрыснуть в атмосферу планеты микроскопические частицы серы, которые заблокируют часть солнечного света. Однако новая научная работа утверждает, что у столь радикального метода могут быть непредвиденные последствия. Портал space.com рассказал, почему.

© Unsplash

Концепт геоинженерии, или рукотворного изменения климата планеты путем стратосферных инъекций серы, подкреплен природными феноменами Земли. Например, извержение филиппинского стратовулкана Пинатубо в 1991-м выбросило почти 20 млн тонн двуокиси серы в стратосферу — слоя атмосферы, находящегося на высоте 12-50 км. Присутствие частиц серы привело к падению средней температуры на Земле на 0,5 градуса Цельсия.

Но это охлаждение, которое стало заметно через два года после извержения, также повлияло на индийскую систему дождей, что привело к засухе в юго-восточной Азии. Кроме того, сера не только охладила поверхность Земли, но и нагрела стратосферу, тем самым ускорив разрушение озона.

По мнению специалистов, практические последствия геоинжиниринга могут быть разными — гораздо более разными, чем наука предполагала ранее. К такому выводу пришли авторы научной работы, недавно опубликованной в журнале Scientific Reports на основе компьютерных симуляций.

При этом специалисты по климату утверждают, что даже идеальная симуляция неспособна предсказать каждую неожиданность. Исследователи моделируют идеальные частицы строго заданного размера, размещают определенное их количество именно там, где нужно для опыта. Но если учесть реалии планеты, любые прогнозы становятся куда менее надежными.

Например, если геоинженерные частицы скопятся в районе экватора, то появится риск нарушения паттернов атмосферной циркуляции и распределения тепла по планете. А если они скопятся ближе к полюсам, то могут пострадать тропические дожди.

Помимо этого, частицы серы неизбежно притягиваются гравитацией планеты, и в атмосфере они могут взаимодействовать с дождевой водой. В результате сформируются кислотные дожди, которые способны причинить вред почве. Исследователи попытались найти альтернативные химикаты, но нашли те или иные проблемы с каждой опцией.

Так, алмазы, фианит и двуокись титана рутильной формы — слишком редкие и дорогие. Другие альтернативы, вроде карбоната кальция или альфа-алюминия, не сложно добыть, но куда сложнее равномерно распылить в атмосфере из-за их склонности к комкованию. Ни один из этих химикатов не сможет показать такую же эффективность, что и сера.