Как появились игральные карты и таро?

Карты, игральные и таро, существуют уже много веков и издревле использовались не только для игр, но и для магии. Когда-то давно они были статусным символом — лишь со временем карты стали доступны всем желающим и по-настоящему вышли в массы. Портал medievalists.net рассказал об истории игральных карт и таро.

© Unsplash

Первые игральные карты

Хотя игральные карты, скорее всего, впервые изобрели в Китае в IX веке, самые ранние карты, дошедшие до нашего времени — из Мамлюкского султаната, нынешнего Египта и Леванта. Археологи нашли фрагменты колод XII и XIII века в стамбульском дворце Топкапы. У этих карт были четыре масти: поло, монеты, мечи и кубки, 10 нефигурных карт и 3 фигурных — итого 52 карты. К XIV веку в европейских королевствах начали производить колоды, основанные на мамлюкской, попавшей в Европу через нынешние Испанию и Италию.

Но современному человеку, скорее всего, больше знакомы французские игральные карты; они сохранили старшинство карт от туза до десятки, но изменили оригинальные масти на трефы, бубны, червы и пики. Сегодня именно эта колода, даже с учетом региональных паттернов, наиболее широко распространена в англоговорящем мире. Набор фигурных карт в французской колоде отклонился от того, что было у мамлюков, поскольку к ним присоединилась королева. А к XVII веку для изображений фигурных карт начали использовать портреты исторических или мифических персонажей: например, Карл Великий стал червовым королем, а Ланселот — трефовым валетом.

При этом испанские, итальянские и португальские игральные карты, а также колоды таро, сохранили примерно те же масти, что были на мамлюкских. Палицы, монеты, мечи и кубки. Основные различия в том, что у иберийских и итальянских колод было 9 нефигурных карт и 3 фигурных для каждой масти — итого 48 карт. Производить такие колоды было легче, поскольку изображения лучше помещались на два необрезанных листа.

Несмотря на сходства между всеми тремя стилями, между ними были и незначительные различия. Например, в испанских и португальских колодах мечи прямые, а палицы похожи на дубинки, тогда как в Италии мечи делали кривыми, а палицы больше походили на церемониальные дубины. Также стоит упомянуть, что испанские колоды стали особенно популярными в Латинской Америке в XVI веке.

Ранние таро и оккультные увлечения

Любой, кто знаком с картами таро, узнает те же самые четыре масти (жезлы, монеты/пентакли, кубки, мечи) как фундамент 56 фигурных и нефигурных карт, составляющих младшие арканы. От туза до 10 в каждой масти и четыре фигурные карты, включая королеву. Но в таро также появился 21 козырь и карта дурака, позднее ставшая частью старшей арканы. Козыри украшали аллегорическими иллюстрациями, и впервые они начали появляться в Италии в XV веке. Так и сформировался 78-карточный фундамент таро.

Древнейшей из сохранившихся колод является таро Висконти-Сфорца — 15 почти полных колод, созданных в XV веке для Миланского герцогства. Нефигурные карты внешне повторяют колоды в стиле мамлюков и, по совместительству, иберийские и итальянские игральные карты. А вот фигурные карты позволяют заглянуть в жизнь миланского дворянства — на них, вероятно, изображены аристократы. Карты расписаны от руки, и потому они выступали символом роскоши и высокого социального статуса; у владельцев таро было достаточно свободного времени не только на использование карт, но и на любование работой художника.

До современности также дошла итальянская колода XV века Сола-Буска — она тоже содержит четыре масти, дурака и 21 козырь, но визуально отличается от стандартного таро. К тому же, эта колода сохранилась целиком, что делает ее древнейшей полной колодой таро на сегодняшний день. На фигурных картах изображены литературные и исторические персонажи, многие из которых связаны с Римской империей. Причем нефигурные карты тоже проиллюстрированы — в этом одно из ключевых отличий Сола-Буска от более ранних таро.

Интерес к таро возродился во Франции XVIII века, особенно к колодам в марсельском стиле — их использовали не только для игр, но и для гадания. Французский оккультист Жан-Батист Альетт заложил фундамент гадания на картах таро, связав карты с астрологией, четырьмя элементами и четырьмя жидкостями. Он же предположил, что у таро древнеегипетское происхождение. Каждая карта получила интерпретативные смыслы и значения, как в обычной, так и в обратной позиции. Альетт также опубликовал собственную колоду таро и основал школу для изучения магии в Париже.

Мексиканская лотерея

В Мексике, помимо карт в испанском стиле, набирала обороты лотерея — игра, которая, как и таро, уходит корнями в Италию XV века. Как ранние роскошные колоды таро, она появилась в качестве развлечения для богатых, но вскоре превратилась в досуг, доступный каждому благодаря странствующим ярмаркам. Многие карты в этой колоде отражали козыри или старшие арканы таро, и на них тоже порой гадали.

Стандартизированную версию лотереи в 1887 году опубликовал французский мигрант Дон Клемент Жак под брендом Gallo. Он занимался бизнесом в Мексике, а его новинка распространилась среди солдат, поскольку он также держал консервный завод и снабжал гарнизоны пайками. Наследие Жака по-прежнему живо в Мексике в форме лотереи — или «мексиканского бинго».

Его версия лотереи, задавшая стандарт для будущих вариантов, содержала стандартную 54-карточную колоду и различные доски — на них в сетке 4х4 были распечатаны 16 из 54 карт.