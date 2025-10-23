Google скоро обновит драйвер GPU в серии Pixel 10

Портал Android Authority рассказал, что процессор Tensor G5, установленный в Pixel 10, использует графический чип TSMC и PowerVR от Imagination. Однако его производительность уступает конкурентам, особенно в графических тестах. Пользователи часто обвиняют в этом устаревшие драйверы, так как устройство поставляется с версией 24.3, которая не поддерживает Android 16.

В связи с этим Google готовит обновление драйвера, до версии 25.1, который уже выпущен и включает совместимость с Android 16 и поддержку Vulkan 1.4.

Google подтвердила свои планы по обновлению драйвера для Pixel 10. Говорится, что ежемесячные и ежеквартальные обновления направлены на постоянное улучшение качества драйвера. Тем не менее, последние обновления, за сентябрь и октябрь, не привели к заметному увеличению производительности.