Илон Маск создаст армию роботов

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что его компания Tesla планирует создание армии человекоподобных роботов. Об этом сообщает Wired.

По словам Маска, создание армии из миллиона единиц роботов Optimus начнется уже в конце 2026 года. При этом, на встрече с инвесторами Tesla Маск много говорил о том, сможет ли он влиять на такую армию, а также не отстранят ли его от работы в компании.

«Меня в первую очередь беспокоит, насколько я могу контролировать голосование в Tesla: если я построю эту огромную армию роботов, не окажусь ли я в какой-то момент в будущем в числе отстраненных? <...> Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я хотя бы существенно влиять на нее? Не контролировать, а именно оказывать сильное влияние. <...> Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния», — заявил он.

По словам Маска, серийный прототип Optimus должен быть готов в первом квартале 2026 года. Кроме того, ранее Маск уже показывал такого робота в деле — в опубликованном ролике Optimus выполнял бытовые задачи вроде уборки и готовки. Позже Маск также показал ролик на котором робот танцует, бежит по пересеченной местности и демонстрирует навыки кунг-фу.