Илон Маск создаст армию роботов

Илон Маск заявил о планах по созданию армии роботов

Андрей Дуванов

Предприниматель и миллиардер из США Илон Маск заявил, что его компания Tesla планирует создание армии человекоподобных роботов. Об этом сообщает Wired.

© Global Look Press

По словам Маска, создание армии из миллиона единиц роботов Optimus начнется уже в конце 2026 года. При этом, на встрече с инвесторами Tesla Маск много говорил о том, сможет ли он влиять на такую армию, а также не отстранят ли его от работы в компании.

«Меня в первую очередь беспокоит, насколько я могу контролировать голосование в Tesla: если я построю эту огромную армию роботов, не окажусь ли я в какой-то момент в будущем в числе отстраненных? <...> Если мы построим эту армию роботов, смогу ли я хотя бы существенно влиять на нее? Не контролировать, а именно оказывать сильное влияние. <...> Мне некомфортно создавать эту армию роботов, если у меня нет сильного влияния», — заявил он.

По словам Маска, серийный прототип Optimus должен быть готов в первом квартале 2026 года. Кроме того, ранее Маск уже показывал такого робота в деле — в опубликованном ролике Optimus выполнял бытовые задачи вроде уборки и готовки. Позже Маск также показал ролик на котором робот танцует, бежит по пересеченной местности и демонстрирует навыки кунг-фу.