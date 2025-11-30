Могут ли собаки чувствовать призраков?

Фольклорные мифы и городские легенды утверждают, что животные чувствуют паранормальные феномены — например, призраков. Не зря в древней Мексике ацтеки верили, что собаки провожают души своих умерших хозяев в загробную жизнь. Но что об этом думают эксперты? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Некоторые парапсихологи, люди, изучающие паранормальные феномены, верят, что собаки обладают экстрасенсорным восприятием (ЭСП) — ментальными способностями, выходящими за грани пяти органов чувств. Под этими способностями обычно подразумеваются такие явления, как телепатия, ясновидение и предвидение будущего.

По мнению парапсихологов, призраки — феномен, недоступный привычному человеческому восприятию, поэтому для него необходима какая-то иная форма восприятия. И она есть как у кошек, так и у собак — на самом деле, у большинства животных.

Но в реальности у ЭСП мало научных обоснований, и многие научные опыты не смогли неоспоримо подтвердить существование экстрасенсорного восприятия. На это иногда возражают, что подобное явление существует за пределами конвенциональной науки, из-за чего его невозможно доказать или опровергнуть. То же самое и со способностью собак чувствовать призраков. Может, у нас просто нет инструментов, которые могли бы точно измерить то, что ощущают животные?

Однако в ряде ситуаций объяснение странного поведения кошек и собак бывает довольно обыденным. Животные слышат и даже видят вещи, которые не улавливают люди. Если где-то в стенах копошится насекомое, домашний питомец вполне может на него реагировать. Чаще всего, кошки и собаки просто реагируют на внешние раздражители, поскольку у них куда более чуткое обоняние и слух.

Для сравнения, у собак в носу расположены примерно 220 млн обонятельных рецепторов — у людей их всего 5 млн. Кроме того, собаки также оснащены специализированным органом Якобсона, который способен различать химические сигналы за гранью обычного обоняния. Например, в 1950-х ученые обнаружили, что собаки способны учуять аромат чесночного масла, разбавленного до 0,00000005% с точностью 85%. А не так давно научная работа показала, что собаки могут по запаху отличить образцы крови людей, страдающих раком, с почти 97% точностью.

Собачий слух впечатляет не меньше. Псы могут слышать гораздо более высокочастотные (до 65 000 Гц) и тихие (до -15 дБ) звуки, чем люди, что наделяет их невероятной чувствительностью к шумам.

При столь развитых органах чувств неудивительно, что собаки могут замечать вещи, которых не чувствуют люди. Может, вместо призраков они реагируют на запахи и звуки, которые помогают им лучше улавливать непонятный раздражитель. Но при этом зрение у собак хуже, чем у людей — мы видим больше цветов и различаем объекты с большего расстояния, хотя они лучше улавливают быстро движущиеся объекты и незначительные изменения в освещении. Картинка, которую мы видим на экране телевизора без проблем, может мерцать в глазах собаки.

Так почему, если чувствительность животных можно объяснить естественным способом, многие люди по-прежнему верят, что собаки чувствуют призраков? Вероятно, из-за мифа о том, что животные и маленькие дети способны «видеть» духов, в отличие от взрослых. Якобы взрослые люди социализированы в обществе, которое утверждает, что призраки не существуют, и потому на подсознательном уровне отрицают их. А животные и дети, чьи разумы пока не окрепли, видят мир таким, каков он на самом деле.