РКН заблокировал почти 300 VPN-сервисов в России

Роскомнадзор значительно усилил работу по блокировке VPN-сервисов в России. За 2025 год было ограничено 258 таких сервисов, что на 31% больше показателей прошлого года.

Об этом сообщили на форуме «Спектр-2025» в Москве.

«В РФ в 2025 году блокируется 258 VPN-сервисов, что на 31% больше, чем годом ранее. Мы непрерывно ведем работу по противодействию угрозам при помощи АСБИ совместно с ФСБ России и с экспертами отраслевого сообщества», — заявил руководитель лаборатории по исследованию перспективных технологий и блокированию угроз ГРЧЦ Владислав Смирнов в ходе презентации на форуме.

По данным презентации, рост блокировок VPN-сервисов стал частью системной работы по обеспечению безопасности Рунета. Помимо VPN, под ограничения попали 252 анонимных почтовых сервиса, 173 приложения и более 1,2 миллиона ресурсов с запрещенным контентом. Для реализации политики информационной безопасности на сетях связи установлено более 1,4 тысячи технических средств противодействия угрозам.

С 1 марта 2024 года в России действует прямой запрет на распространение информации, рекламирующей средства обхода блокировок. Предоставление доступа к запрещенной информации официально внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета.