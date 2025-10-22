В Каспийском море обнаружили новые острова

Ученые Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук, Астраханского биосферного заповедника совместно с Гидрографической службой Каспийской флотилии провели экспедицию в Каспийское море на малых судах. В ходе исследований выяснилось, что обмеление акватории, начавшееся несколько лет назад, не прекращается, а на географической карте в том районе, возможно, скоро появятся еще два новых острова. Об этом рассказал "Российской газете" один из членов прошедшей экспедиции, научный сотрудник Института Иван Ермаков.

"Интенсивное обмеление Северной части Каспийского моря фиксируется примерно с 2021 года. Отчасти, этот процесс вполне объективен. Северный Каспий всегда был мелководным. Таким образом, неглубоким участкам дна легче выйти на сушу. А на отмелях, которые на географических картах называются банками, начали образовываться острова, - пояснил Иван Ермаков. - Нам удалось наткнуться на два таких участка суши, которые шли общей грядой. Каждый - длиной около километра. Сейчас они возвышаются примерно 50 сантиметров над уровнем моря".

По словам ученого, названия новым географическим единицам еще не придуманы. Перед этим предстоит понаблюдать, насколько стабильны эти участки суши посреди моря. Важно выяснить, как на них будут влиять периодически возникающие на Каспии шторма, возможно ли появление здесь растительности и гнездования птиц. Однако в рабочих документах найденные острова пока имеют названия банок, на месте которых они появились. То есть - Тбилиси и Бахтемирский.

Кстати, полгода назад учеными Института океанологии имени П.П. Ширшова был обнаружен еще один остров в Каспийском море, который появился на месте Средней Жемчужной банки. Как отметил Иван Ермаков, название ему пока не придумали.

"Этот остров длиной - свыше километра, а шириной - почти двести метров. Согласно наблюдениям, там есть уже сформировавшиеся участки суши, которые в штормовую погоду не затапливаются водой. Если посмотреть снимки из космоса, то на нем большая отмель после штормов в спокойную погоду быстро обсыхает", - уточнил он.

По словам ученого, суша в Каспийском море активно отвоевывает площади и там, где она уже была, только расширяя свои границы. В ходе экспедиции выяснилось, что остров Малый Жемчужный, который располагается посреди акватории, теперь возвышается с западной части над уровнем моря почти на два метра. К слову, это уникальное место гнездования редких видов птиц. А весной и осенью на этой территории устраивают лежбище до шести тысяч особей каспийского тюленя.

"Если в 1999 году, когда мы ходили к Малому Жемчужному, его высота над уровнем Каспия не превышала и сорока сантиметров, то сейчас можно сделать вывод о том, что море "упало" минимум на полтора метра, - заявил Иван Ермаков. - К сожалению, в ходе осмотра буквально за 10 минут мы собрали там 15 килограммов мусора. Это стеклянные и пластиковые бутылки, порванные рыболовецкие снасти. Было бы здорово организовать туда волонтерские экспедиции, чтобы вовремя очищать эту территорию от загрязнений".

Прибрежная часть Каспия тоже активно мелеет. Да так, что населенные пункты, когда-то окруженные со всех сторон водой, перестают быть отрезанными от суши. Речь идет о дагестанском острове Чечень, который теперь сросся с материком. Живущие здесь местные жители сейчас спокойно добираются на большую землю просто на автомобиле.

Географическая точка, встретившаяся на пути каспийской экспедиции, известна действующим маяком 1863 года постройки. А еще - славящимся в былые времена большими осетровыми уловами рыбацким поселком. Но и по сей день на Чечене, теперь полуострове, живут люди и даже есть своя школа.

Надо сказать, что Каспийское море мелеет, но не сдается в плане штормов. По словам Ивана Ермакова, ветер в ходе экспедиции дул всегда, просто меняя свое направление и силу. Такие капризы погоды помешали исследователям выполнить все запланированные научные задачи.