Над атомной станцией в США заметили НЛО

Полицейские Миннеаполиса зафиксировали неопознанное воздушное явление (UAP) с шестью светящимися кольцами, которое находилось над атомной станцией Prairie Island. Об этом пишет Daily Mail.

«Офицеры описали объект как зависший на высоте 10 000 футов (около 3 тысяч метров), движущийся как с медленной, так и с гиперзвуковой скоростью и создающий подъемную силу без какого-либо звука», – отмечается в статье.

При этом, по данным издания, НЛО был замечен над АЭС Prairie Island и чуть не столкнулся с вертолетом. Анонимные свидетели также сообщили в некоммерческую организацию Americans for Safe Aerospace, возглавляемую бывшим пилотом ВМС США Райаном Грейвсом, что они наблюдали необычный объект с парковки с помощью бинокля.

© SafeAerospace/СОЦСЕТИ

Однако опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что свидетели и офицеры видели именно НЛО. А, проанализировав сделанное очевидцами видео, высказали предположение, что в небе была видна Международная космическая станция.

«МКС летала над этим районом в течение нескольких дней и была очень яркой. То, что мы видим на видео, может быть МКС, но нам потребуется больше деталей», – заявил DM советник Enigma Labs Алехандро Рохас.

Он также обратил внимание на то, что небольшая точка света вдали может казаться разноцветной из-за атмосферы между свидетелем и объектом, но на самом деле это не так. Поэтому очевидцы могли ошибиться, когда решили, что вокруг объекта есть цветные круги.

Напомним, что ранее в Национальный архив США был загружен видеоматериал, посвященный знаменитому Розуэлльскому инциденту. 22-минутная запись сочетает статичные изображения и кадры из доклада. По мнению ряда зрителей, фото являются первыми снимками с места предполагаемой катастрофы НЛО в 1947 году, что вновь подогрело многолетний интерес к этому делу.