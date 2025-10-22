Названы самые популярные производители ноутбуков в России

За девять месяцев 2025 года в России было реализовано около 2,3 млн ноутбуков на сумму свыше 137 млрд руб. при средней цене 58,6 тыс. руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе «М.Видео».

© Газета.Ru

Во втором полугодии спрос сохранился на стабильном уровне: в июле–сентябре в России продано около 0,8 млн ноутбуков на 43 млрд руб., а средний чек составил 54,3 тыс. руб. Основной объем продаж — порядка 80% рынка — приходится на ноутбуки для работы, учебы и повседневных задач. При этом доля игровых моделей остается устойчивой на уровне 18–19%, что свидетельствует о расширении аудитории устройств повышенной производительности. Как отмечают в компании, игровые ноутбуки востребованы не только у геймеров, но и среди специалистов в области дизайна, видеомонтажа и инженерной графики.

Пользовательские предпочтения смещаются в сторону универсальных моделей среднего формата. Наиболее популярными остаются ноутбуки с диагональю 15,6 дюйма (44,4%) и 16 дюймов (26%). Компактные устройства с экранами 14 дюймов заняли около 11%, а крупноформатные — 9%. Таким образом, рынок постепенно формирует сбалансированный спрос между мобильностью и функциональностью.

Лидером в количественном выражении остается ASUS с долей 16%, за ней следуют HUAWEI (12%), не названный динамично развивающийся китайский бренд (9%), а также Lenovo и безбрендовые устройства — по 7% каждая категория.

В денежном выражении распределение несколько иное: ASUS удерживает лидерство с 19%, далее следуют HUAWEI (11%), Apple (10%), китайский бренд (9%) и MSI (7%). Это отражает рост интереса к премиальному сегменту и усиление позиций азиатских производителей, предлагающих конкурентные решения по дизайну, производительности и стоимости.