Google выберет поклонников Pixel для тестирования новых смартфонов

Google собирается предоставить группе поклонников смартфонов Pixel возможность протестировать новые устройства до их официального выхода. Программа получила название Trusted Tester и направлена на сбор отзывов о моделях, находящихся в разработке.

© Ferra.ru

Компания приглашает участников сообщества Superfans подать заявки, указав свой опыт и интерес к продукции Pixel. Из всех претендентов выберут 15 человек, которые подпишут соглашение о неразглашении и получат устройства с защитными чехлами, скрывающими внешний вид модели.

Подобная практика обычно используется для тестирования программного обеспечения, но в случае с флагманскими смартфонами такого уровня это редкость. Участникам предложат оценить качество работы, функциональность и предложить идеи для улучшения устройств.

Google традиционно представляет новые модели Pixel в августе, поэтому испытания могут начаться уже весной.