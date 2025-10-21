Внедрение в России обязательных проверок паспорта для доступа к онлайн-контенту, предназначенному для взрослой аудитории, приведет к росту интереса несовершеннолетних к подобным материалам в интернете. Об этом, комментируя соответствующую инициативу, в разговоре с Рамблером заявил эксперт по информационным технологиям и кибербезопасности Павел Мясоедов.

Ранее член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров предложил ввести обязательную идентификацию пользователей по паспорту для получения доступа к контенту с маркировкой 18+ в интернете. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. По его словам, у многих российских подростков неограниченный доступ к контенту с маркировкой 18+, включая видеоролики блогеров с ненормативной лексикой, сценами насилия и пропагандой асоциального поведения. Он отметил, что это приводит к формированию у молодежи искаженных моделей поведения и утрате культурных ориентиров.

Сейчас люди ищут подобного рода контент в условиях, при которых прибегать к аутентификации не надо. А попытка загнать их в определенные рамки может привести к массовым попыткам обхода соответствующих ограничений. При этом тут речь идет не только о пресловутой порнографии, но и о фильмах и играх со взрослыми ограничениями. Если подросток захочет посмотреть фильм или поиграть в игру, где стоит ограничение «18+», а у него запросят документы, то он просто пойдет на альтернативную площадку где-то в «серой» интернета или же будет использовать чужой верифицированный аккаунт. А это, в свою очередь, ухудшит контроль за тем контентом, который мы хотим показывать подрастающему поколению. Вообще любые запреты чреваты обратными последствиями. Как известно, запретный плод сладок, поэтому после введения соответствующих ограничений подростки из-за банального человеческого любопытства будут намеренно искать контент «18+», чтобы как минимум с ним ознакомиться. То есть молодые люди могут начать еще активнее пользоваться запрещенными пиратскими сайтами. Уровень цифровой зрелости у подростков в России достаточно высок, поэтому они без труда смогут обойти все ограничения. Так что здесь, скорее, нужно идти не через «кнут», а через «пряник» - работать с аудиторией, предоставлять ей интересные альтернативы. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Эксперт подчеркнул, что реализация инициативы привет к потере части аудитории российскими онлайн-платформ, а также к росту их операционных расходов.

«Введение подобных ограничений – это время, деньги и ресурсы. Площадкам с контентом придется осуществить интеграцию с верифицирующими личность порталами, производить настройки, а затем работать с различными проблемами и багами. То есть их траты существенно вырастут. При этом многие пользователи, которые имеют право легально смотреть контент «18+», перестанут заходить на такие сайты из-за нежелания настраивать работу верифицирующих площадок на своих устройствах. У нас огромное количество людей не умеют даже настраивать работу «Госуслуг» или скачивать приложения, а здесь их могут попросить пройти дистанционную биометрическую идентификацию или настроить носитель для электронной подписи. Кто будет этим заниматься? Единицы», - отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект о блокировке деструктивного ИИ-контента.