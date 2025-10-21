В Австралии создали робота-строителя

Австралийские инженеры из компаний Crest Robotics и Earthbuilt Technology представили на Международном конгрессе астронавтики, который прошел в Сиднее, робота-паука, способного буквально за сутки возвести здание площадью в 200 квадратных метров.

© Российская Газета

В качестве материалов "Шарлотта", а именно так его назвали, использует песок, измельченный кирпич, различные строительные отходы, которые собирает прямо на месте. При помощи технологии 3D-печати он превращает сыпучие материалы в прочные стены. Материал скрепляется специальным составом и уплотняется.

По словам технического директора Earthbuilt Technology Дэвида Чена, "традиционное строительство слишком медленное и дорогостоящее". "Наша система позволяет возводить объекты быстро, недорого и с минимальным углеродным следом", - заявил он.

В компаниях уверяют, что "Шарлотта" может работать как на Земле, так и на Луне, используя лунный реголит. Именно поэтому технологическая новинка была представлена на космической выставке. Создатели надеются, что их детище будут использовать при возведении лунных баз.

"Шарлотта" сможет создавать купольные укрытия из лунного грунта, что жизненно важно для будущих колоний", - отметила представитель Crest Robotics Сара Джонсон.

По словам разработчиков, робот способен заменить 100 строителей. Благодаря шести ногам "Шарлотта" может без труда передвигаться по неровной местности. Производственный модуль зависает над местом возведения стен и непрерывно перемещается по мере продвижения работы.

На данный момент существует только рабочий прототип робота-строителя. В полевых условиях после некоторых доработок его испытают до конца года - дом "напечатают" в пригороде Мельбурна.