Эксперты: США нужен «план Б», чтобы высадиться на Луне раньше Китая

Эксперты издания SpaceNews считают, что США нужно найти «план Б», чтобы высадиться на Луне раньше Китая.

Как сообщает издание, Китай собирается приступить к созданию базы на южном полюсе Луны уже в 2030 году. Если эта программа будет реализована, Китай получит доступ к первому хранилищу ресурсов за пределами Земли.

В свою очередь, проекты лунных модулей американских компаний SpaceX и Blue Origin не выглядят быстрореализуемыми в глазах экспертов. Каждая из этих компаний полагается на системы дозаправки на орбите, а также собирается использовать технологии, которые еще не были использованы на практике. Как считают эксперты издания, это не означает, что обе миссии обречены на провал, но им скорее всего потребуется гораздо больше времени для реализации.

«Программа NASA “Артемида” амбициозна и дальновидна, но ее текущий график запуска системы высадки человека делает высадку в США до 2030 года все менее вероятной. Сложная архитектура агентства и два его подрядчика — SpaceX и Blue Origin — разрабатывают криогенные многоразовые посадочные модули, работающие на основе непроверенных технологий, таких как дозаправка в космосе. Эти системы в конечном итоге добьются успеха и преобразуют исследовательскую деятельность, но их технические и интеграционные риски делают их неподходящими для краткосрочной конкуренции со страной, которая действует с учетом простоты, централизованной цели и целеустремленного исполнения», — сообщает издание.

По мнению автора статьи, сейчас США нужен запасной «план Б», без которого американские космонавты проиграют космическую гонку за Луну. Такой план, как сообщает издание, должен полагаться на проверенные технологии, которые создавались в рамках одного проекта. При этом в SpaceNews подчеркивают, что в прошлом такой подход уже успешно использовался — например, при создании лунного модуля Apollo, который был построен с нуля всего за шесть лет.

«С современными инструментами и опытом функциональный двухместный посадочный модуль может быть готов к 2029 году. Он будет надежным, сертифицированным и будет соответствовать минимальному набору требований. <...> Критики назовут это дублированием. Это не так. Это стратегическая страховка. Стоимость еще одной программы спускаемых аппаратов — несколько миллиардов долларов — ничтожна по сравнению с геополитической и экономической ценой прибытия вторым. Лидерство на Луне определяет, кто пишет правила использования ресурсов, навигационных коридоров и международного партнерства на Марсе и за его пределами. Потеря этого лидерства будет ощущаться еще десятилетия», — отмечает издание.

Помимо этого эксперты утверждают, что для достижения такой цели в NASA необходимо создать специальный отдел, который будет использовать особые полномочия в духе «все, ради победы».