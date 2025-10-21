ChatGPT и другим популярным ИИ дали по $10 000 для торговли криптовалютой

В ходе соревнования по трейдингу на рынке криптовалют модель DeepSeek, наряду с Grok от Илона Маска и Claude Sonnet 4.5 от Anthropic, продемонстрировали лучшие результаты, получив прибыль свыше 25%. В то же время конкурирующие модели показали значительные убытки. Об этом сообщает издание Decrypt.

© Газета.Ru

В этом конкурсе, где каждой ИИ-модели был выделен стартовый капитал в $10 000 для торговли фьючерсными контрактами на бирже Hyperliquid, модели OpenAI GPT-5 и Gemini 2.5 Pro от Google зафиксировали убытки, превышающие 28%. Участникам было поручено самостоятельно генерировать торговые идеи, определять объем и время сделок, а также управлять рисками с целью максимизации доходности с поправкой на риск.

Организаторы отмечают, что текущие лидеры – DeepSeek и Grok – часто занимают первые места в подобных тестах, хотя иногда и уступают позиции Gemini и GPT. Подчеркивается, что конкретно GPT-5 показала консервативную стратегию, совершив всего несколько мелких сделок, что защитило ее от крупных просадок, но не принесло существенной прибыли.

Успех DeepSeek может указывать на преимущество специализированных финансовых данных и дообучения. В то же время, сильные позиции Grok предполагают, что мощные универсальные ИИ способны самостоятельно успешно оперировать на рынках.

Несмотря на потенциал ИИ в анализе больших объемов неструктурированных данных, катастрофические потери некоторых моделей подчеркивают серьезные риски. Главными опасениями остаются непрозрачность («черный ящик») принимаемых решений и склонность моделей к «галлюцинациям», что критически опасно в условиях реальной торговли.