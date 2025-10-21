У россиян неожиданно заработали звонки в Telegram

Звонки в Telegram стали снова доступны в России
Голосовые звонки и видеовызовы в мессенджере Telegram во вторник, 21 октября, снова заработали на территории России.
Пользователям мессенджера снова стали доступны функции вызова без необходимости включать VPN. При этом официальных подтверждений от представителей Telegram или Роскомнадзора на данный момент нет.
Звонки в мессенджере на территории страны ограничили в августе 2025 года. В пресс-службе Роскомнадзора тогда заявили, что решение было принято для противодействия злоумышленникам, которые вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в участие в диверсиях и терактах. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, действительно ли удастся возобновить связь в приложениях и какие есть доступные альтернативы.
Позже глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что введенные ограничения на звонки в мессенджерах WhatsApp* и Telegram позволили сократить количество случаев мошенничества благодаря системе «Антифрод», которая блокирует звонки с подменой номера.
*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.