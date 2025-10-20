Маск оценил стоимость строительства города на Марсе

Стоимость создания марсианского города может варьироваться от 1 до 1000 триллионов долларов, в зависимости от прогресса в ракетных технологиях. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX, бывший сотрудник администрации Дональда Трампа Илон Маск, передает ixbt.com.

Маск считает, при значительных инновациях в этой сфере расходы снизятся до одного триллиона долларов за период в 40 лет или даже до 25 миллиардов долларов в год.

Первый космический корабль Starship с роботом Optimus, по словам предпринимателя, отправится на Марс в 2026 году. Глава SpaceX также сообщил, что хотел бы дать первому марсианскому кораблю имя Heart of Gold, отдавая дань уважения космическому кораблю из книги Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике».

Ранее Маск рассказал, что планирует отправить на Марс теплицу с семенами и землей. По его словам, он изначально хотел сделать благотворительную миссию на Красную планету под названием «Жизнь на Марсе».