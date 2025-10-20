В IKEA создали кровать для смартфонов

Розничная сеть IKEA в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустила оригинальную инициативу, направленную на поощрение здорового сна и цифрового детокса. В рамках кампании под названием «Коллекция для сна телефонов» покупателям предлагаются миниатюрные кроватки, предназначенные исключительно для размещения мобильных устройств. Об этом сообщает Middle East Campaign.

Каждая такая кроватка со встроенным NFC-чипом. Этот чип взаимодействует со специальным приложением IKEA, фиксируя продолжительность нахождения смартфона в отведенном для него месте.

Участники акции, сумевшие обеспечить своим гаджетам не менее семи часов сна на протяжении семи последовательных ночей, будут вознаграждены ваучером номиналом 100 дирхам, что эквивалентно примерно 2200 рублям по курсу на 20 октября 2025 года. Данный бонус можно будет потратить при последующих покупках в магазинах сети.

Миниатюрное спальное место для гаджетов предоставляется бесплатно при условии совершения покупки на сумму свыше 750 дирхам (около 16,5 тыс. рублей), при этом в чеке обязательно должно присутствовать как минимум одно изделие из упомянутой коллекции.

Инициатива призвана трансформировать проблему постоянного присутствия смартфонов в спальных зонах в сознательный ритуал, способствующий улучшению качества отдыха и осознанному отключению от цифрового потока.