Можно ли ставить микроволновку на холодильник

Маленькая кухня, нехватка свободной поверхности, желание оптимизировать пространство — все это побуждает задуматься о том, чтобы поставить микроволновку прямо на холодильник. Но насколько такое решение безопасно? На этот вопрос ответит «‎Рамблер».

Технические и эксплуатационные риски

1. Проблемы вентиляции и перегрев

Одна из главных проблем — нарушение вентиляции обеих бытовых приборов. Холодильник требует отведения тепла сзади и сверху: компрессор выделяет тепло, и воздуху нужно иметь пространство для циркуляции. Когда микроволновка стоит сверху, она сама выделяет тепло при работе и может закрывать пространство над холодильником, ухудшая теплообмен. Это снижает эффективность холодильника и может увеличить электропотребление.

И микроволновке тоже нужно пространство для циркуляции воздуха. Если ее вентиляционные отверстия (сбоку, снизу или позади) блокируются, прибор может перегреваться и, соответственно, быстрее выходить из строя.

2. Нагрузка и вибрации

Холодильники и микроволновки — приборы тяжелые. Когда один стоит на другом, возникает нагрузка на верхнюю крышу холодильника. Устаревшие или тонкостенные модели могут деформироваться. К тому же холодильник при работе вибрирует — компрессор и циркуляция фреона создают микровибрации, которые могут постепенно разболтать крепления микроволновки или сдвинуть ее.

3. Проблемы с электропроводкой и нагрузкой на сеть

Холодильник часто подключен к выделенному электрическому контуру (предусмотренному для бытового холодильного оборудования). Добавление еще одного мощного прибора — микроволновки — может перегрузить цепь, из-за чего сработают предохранители или автоматические выключатели. Поэтому холодильник и микроволновка не должны быть подключены к одному и тому же розеточному контуру.

4. Безопасность использования

Если микроволновка находится высоко, то доставать горячую тарелку может быть просто-напросто опасно — высокий риск опрокидывания и, соответственно, ожогов. Особенно нежелательно такое расположение, если в доме есть дети или пожилые.

Когда это может быть технически допустимо?

Высокий и прочный холодильник с устойчивой крышкой и усиленной конструкцией.

Микроволновка компактная, легкая, с невысокой мощностью и аккуратной конструкцией, с вентиляцией сзади или сверху.

Оставлен зазор между микроволновкой и стенами/потолком, чтобы воздух мог циркулировать.

Разные электрические цепи: холодильник и микроволновка имеют отдельные розетки или разные фазы (если позволяет проводка).

Антивибрационная прокладка между приборами — резиновая или силиконовая прокладка, амортизирующая микровибрации.

Безопасный доступ — есть возможность достать горячую посуду без риска.

Если ко всему подходить с умом, проблем не будет. Установление микроволновки на холодильник не исключение.

