Cбер выпустил новую модель медиацентра

Сбер выпустил на рынок новый медиацентр SberBox Max. Устройство третьего поколения делает телевизор «умным», также интегрированные технологии ИИ улучшают видео с низким разрешением в реальном времени, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что новый медиацентр обрабатывает видео и графику в три раза быстрее по сравнению с предыдущими моделями. Он оснащен чипом, поддерживающим разрешение 4К и технологию HDR10.

Также в медиацентр внедрена рекомендательная система, с помощью ГигаЧата пользователи могут подобрать желаемый контент для просмотра. Одновременно владельцам доступно более 100 бесплатных телеканалов.

Кроме того, в медиацентр добавлена функция поиска пульта и голосовое управление через подключенную умную колонку Sber.

«Наша задача — обеспечить людей удобной и качественной техникой, которая даст им совершенно новый опыт ТВ-смотрения, а интеграция устройства с ГигаЧатом делает его более функциональным и отвечающим потребностям всех членов семьи», — отметил старший вице-президент Сбербанка Андрей Белевцев.

Оперативная память устройства составляет 3 Гб, постоянная память — 32 Гб. Это, как отметили в Сбере, позволит устанавливать любые приложения и игры.

Также предусмотрен специальный детский профиль с функцией родительского контроля.

В Сбере добавили, что SberBox Max работает на операционной системе «Салют ТВ», которая спроектирована с учетом привычек российских пользователей.