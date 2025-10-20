В WhatsApp добавят защиту от спама

По данным издания TechCrunch, разработчики мессенджера WhatsApp пытаются решить проблему со спамом, ограничив количество сообщений, которые отдельные пользователи и компании могут отправлять незнакомым людям без ответа.

© Zuma / ТАСС

Все сообщения, которые пользователи и компании отправляют другим пользователям, будут учитываться при подсчёте нового месячного лимита, если только на них не будет получен ответ. Например, если вы встретитесь с кем-то на конференции и отправите три сообщения, это будет учитываться при подсчёте лимита.

Это нововведение начнёт развёртываться в тестовом режиме в нескольких странах в ближайшие недели. За последний год WhatsApp попытался ограничить распространение спама с помощью различных инструментов и защитных механизмов.