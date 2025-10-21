Селфи-камеру в iPhone 17 Pro признали лучшей в мировом рейтинге

Специалисты лаборатории DxOMark опубликовали результаты тестирования фронтальной камеры iPhone 17 Pro, которая используется также в моделях iPhone 17, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. По итогам испытаний устройство заняло первое место в мировом рейтинге селфи-камер, сместив с лидирующей позиции прошлогодний iPhone 16 Pro Max.

Главное улучшение связано с переходом на новый 18-мегапиксельный модуль Center Stage — первый в индустрии квадратный сенсор, позволяющий снимать горизонтальные и вертикальные кадры без изменения ориентации устройства. Разрешение съемки было увеличено с 12 до 18 Мп при широком угле, тогда как при более узком, используемом для портретов, сохраняется показатель 7 Мп.

По оценке экспертов DxOMark, камера iPhone 17 Pro демонстрирует точную экспозицию, широкий динамический диапазон и высокую глубину резкости, что обеспечивает стабильное качество как при съемке портретов, так и групповых снимков. Улучшенный режим боке корректно разделяет планы, а размытие фона выглядит естественно. Также отмечено повышение детализации и более стабильный баланс текстуры и шума по сравнению с предыдущим поколением.

К недостаткам эксперты отнесли легкий теплый оттенок кожи при съемке на солнце, небольшие шумы по углам при использовании вспышки и редкие потери мелких деталей при движении объекта. Кроме того, видеостабилизация остается не идеальной.

По итогу теста iPhone 17 Pro набрал 154 балла за селфи-камеру. За ним следуют iPhone 16 Pro Max (151), Honor Magic6 Pro (151), iPhone 15 Pro Max (149).