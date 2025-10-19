В МВД рассказали, как обезопасить устройства на базе Android

Для снижения риска несанкционированного доступа к устройству на базе Android следует отключить беспроводную связь Bluetooth, установить минимальное время до блокировки экрана, пишет пресс-служба УБК МВД России в официальном Telegram-канале.

Специалисты пояснили, что отключение Bluetooth позволит также «уменьшить расход аккумулятора».

В ведомстве заметили, что в настройках телефона необходимо установить параметры показа уведомлений и конфиденциальной информации таким образом, чтобы они были доступны только после разблокировки гаджета.

В киберполиции заметили, что также нужно отключить функцию добавления пользователя на заблокированном экране мобильного телефона.

«Используйте Pin, пароль или графический ключ. Отключайте функцию показа паролей. Установите Pin для сим-карты», — призвали в МВД.

Ранее в киберполиции назвали последовательность действий пользователя перед продажей или утилизацией смартфонов.

В ведомстве подчеркнули, что сброс до заводских настроек перед продажей гаджета может не полностью очистить память устройства от личных сведений.