На Земле началась магнитная буря

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о начале третьей магнитной бури за октябрь.

Ученые ранее зафиксировали быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости. Следовательно, корональная дыра на солнечном диске начала воздействовать на планету. Происходящее воздействие, по данным исследователей, является умеренным, и сильной реакции магнитного поля Земли не ожидалось.

"Ожидание оказалось недолгим..., - говорится в свежем сообщении. - Началась третья магнитная буря октября".

К середине дня 20 октября геомагнитная обстановка, по прогнозам, полностью стабилизируется. Далее ожидается длительное - около недели - затишье.

В октябре произошли уже две магнитных бури: первая с 1 по 3 октября и еще одна 12 октября.