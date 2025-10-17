Таинственные шары-шпионы напугали жителей США

Таинственные белые шары, которые появились над американскими штатами Аризона, Колорадо и Алабама, вызвали панику среди населения. Об этом пишет The Daily Mail.

По словам одних наблюдателей, шары могут быть частью «рутинных исследовательских проектов. Другие же убеждены, что это «новые китайские шпионские аэростаты», которые собираю разведывательные данные.

В этом году подобный объект уже находили в Тусоне. Позднее выяснилось, что он принадлежал американским военным, что вызвало опасения среди сторонников защиты частной жизни.

«Это технология, которая не должна и конституционно не может быть применена к американскому народу. Даже тестирование для возможного использования за рубежом на законных театрах военных действий поднимает много вопросов о том, какие данные собираются», — заявил старший политический аналитик Американского союза гражданских свобод Джей Стэнли.

Отмечается, что замеченные недавно шары невозможно было отследить с помощью сервисов для мониторинга воздушных средств.