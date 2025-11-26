Человеческое тело состоит из множества мышц, которые ежедневно проделывают тонны работы: от челюстей, пережевывающих еду, до бедер и ягодиц, благодаря которым мы ходим на двух ногах. Но какая мышца в теле человека — самая сильная? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Идентифицировать самую сильную мышцу в теле человека можно по-разному, в зависимости от того, что именно подразумевается под силой: просто генерацию силы или генерацию силы на массу/объем мышцы. Крупная мышца может считаться сильнейшей, если учитывать только конечную выработку силы, но мышца поменьше может лидировать, если судить результат относительно ее размера и эффективности.

Ученые обычно определяют мышечную силу по максимальной силе, которую она может выдать. На практике это можно измерить, посмотрев, какую массу может поднять человек, или посмотрев на крутящий момент с помощью динамометра. Иногда специалисты также отдельно рассматривают выносливость мышцы — или как долго она может сопротивляться утомлению.

Если говорить об абсолютной силе, то первенство принадлежит большой ягодичной мышце, выпрямляющей ногу в бедре. Она — крупнейшая в организме по массе и создает достаточно силы, чтобы поднимать целое тело, не говоря уже о множестве бытовых действий, от ходьбы до бега или подъема по лестнице. Крупный размер и высокая плотность мышечных волокон позволяют ей генерировать большой объем силы.

Квадрицепс, группа мышц в передней части бедра, выпрямляющая колено — тоже примечательный кандидат. Но из-за того, что это группа, а не одиночная мышца, изолировать силу каждой составляющей этой группы сложно. Камбаловидная мышца на икре — еще один претендент на титул сильнейшей.

А вот если рассчитывать силу отталкиваясь от массы, то самой сильной мышцей будет жевательная, в челюсти. Она маленькая, но обладает большим количеством волокон, и находится под идеальным 90-градусным углом, что позволяет ей генерировать невероятные объемы силы относительно своего размера.

Что насчет последнего параметра — выносливости? Ни одна мышца не сопротивляется усталости так же хорошо, как постоянно бьющееся сердце; оно сокращается примерно 100 000 раз в день, каждый день, от рождения до самой смерти человека. Но язык тоже никогда не расслабляется: он смешивает еду, формирует речь и проталкивает слюну в глотку даже когда человек спит. Мышцы глаз также пребывают в постоянном движении — за час они совершают до 10 000 координированных действий.