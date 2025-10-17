Четыре популярных мифа о кошках

Кошки живут бок о бок с людьми уже тысячи лет, но даже близко не так долго, как собаки. Мы не так хорошо понимаем кошек, что, в свою очередь, приводит ко множеству заблуждений. Портал popsci.com развенчал самые распространенные мифы о кошках.

© Unsplash

Молоко вредно для кошек

Образ кошки, лакающей молоко из блюдца, знаком каждому. Но его лучше не повторять в реальности: большинство кошек не переносят лактозу. После отказа от молока матери в возрасте 6-12 недель организм котят перестает вырабатывать энзимы, необходимые для переваривания лактозы в молоке. Поэтому молочные продукты способны вызвать у кошек множество проблем: от диареи до вздутия живота и рвоты. Они могут быть даже опасными для жизни.

Кошки — не ночные животные

Многие люди думают, что кошки не спят по ночам. Отчасти это правда — кошачье расписание сна не совпадает с человеческим. Обычно кошки спят в середине дня и, как раз в момент, когда хозяева отходят ко сну, начинают шуметь. Но это не означает, что кошки — ночные животные.

Правильнее будет сказать, что кошки — сумеречные животные; они наиболее активны в начале и конце дня. Они также спят и днем, и ночью, что связано с их охотничьими повадками. Птицы и мыши очень активны на рассвете, и кошки эволюционировали так, чтобы охотиться на них с помощью своего превосходного зрения. Поэтому если ваша кошка слишком шумит вечером, попробуйте поиграть с ней перед сном или немного накормить — так можно искусственно воссоздать естественный цикл охоты животного.

Мурлыкание не всегда признак счастья

Мы привыкли думать, что мурчащая кошка всегда довольна. Логично, ведь удовольствие — действительно самая распространенная причина для мурлыкания. Но кошки мурчат и по другим причинам: иногда — от стресса, чтобы успокоить себя, а иногда — для того, чтобы унять боль. Некоторые кошки таким звуком выпрашивают еду или даже помогают самим себе заснуть.

Другими словами, не стоит автоматически делать вывод, что кошка довольна, если она мурчит. Всегда важно обращать на другие каналы коммуникации — например, язык тела животного.

Кошки любят своих хозяев

Наконец, очень распространен миф, что кошки якобы не такие любящие питомцы, как собаки. Они и впрямь не так открыто выражают свой энтузиазм, но это не значит, что они не ощущают связи со своими людьми. Научная работа от 2019 года обнаружила, что кошки вырабатывают привязанность к своим хозяевам точно так же, как собаки. Близость к знакомому человеку снижает стресс и позволяет животному чувствовать себя в безопасности. Просто проявления этой привязанности бывают более гибкими.