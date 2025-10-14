Касперский рассказал, как свести ИИ с ума

Хакеры могут «кормить» искусственный интеллект (ИИ) испорченными данными, чтобы он мог «сойти с ума», и применять его в мошеннических схемах, об этом рассказал РИА Новости глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«Несмотря на то, что изначально при разработке нейросетей, на основе которых был создан искусственный интеллект, не шло речи о кибератаках, сейчас ИИ применяется, как обычными гражданами, так и хакерами. Любая технология может быть использована как для борьбы с кибернегодяями, так и самими злоумышленниками», – сказал он на полях выставки GITEX.

13 октября технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов заявил, что, по их данным, мошенники научились выдавать себя за правоохранителей, искусственно создавая ники в виде номеров телефонов силовых структур.

6 октября сотрудники Лаборатории Касперского зафиксировали случай мошенничества, когда злоумышленник с помощью технологий ИИ выдавал себя за Евгения Касперского и отсылал жертвам сообщения с его голосом.

Ранее в «Лаборатории Касперского» выявили теневые ИИ.