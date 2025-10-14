Россиян предупредили о рисках покупки подержанных смартфонов
Покупка подержанного телефона — это всегда риск, и не только технический, рассказал в беседе с RT генеральный директор «Диджитал Маркетс» Илья Назаров.
«При покупке с рук устройство может оказаться заражено шпионским программным обеспечением. Оно бывает встроено прямо в прошивку, невозможно удалить даже полным сбросом до заводских настроек», — рассказал он.
Такие программы способны незаметно записывать разговоры, передавать пароли и даже включать камеру без ведома владельца, предупредил Назаров.
«Отдельный риск — покупка краденого телефона. Даже если человек не знал об этом, устройство могут изъять, поскольку собственник имеет право истребовать имущество, выбывшее из его владения помимо воли», — пояснил он.
Чтобы избежать обвинений, нужно заключить письменный договор купли-продажи с указанием паспортных данных продавца, IMEI и определённой фразой, продолжил эксперт.
«Например, что продавец гарантирует законность происхождения устройства, подтверждает, что оно не находится в розыске, и несёт ответственность за достоверность предоставленных сведений», — посоветовал он.
Также стоит убедиться, что телефон отвязан от учётной записи предыдущего владельца, отметил Назаров.
«И наконец, не стоит спешить вставлять свою сим-карту или входить в банковские приложения, пока телефон не проверен и не очищен», — подытожил специалист.