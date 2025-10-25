Научные прорывы российских ученых в 2025 году

В 2025 году российская наука снова сделала большой шаг в будущее за счет новых открытий. В этой статье «‎Рамблер» расскажет о самых значимых из них.

1) ИИ-помощник для врачей

Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) представили инновационную систему искусственного интеллекта под названием «Доктор Пирогов», способную помогать врачам в диагностике более чем 250 заболеваний. Как сообщили в пресс-службе университета, разработка призвана снизить нагрузку на медиков и сократить время приема пациентов, не ухудшая качество медицинской помощи.

Система работает по принципу виртуального ассистента: пациент может заранее описать свои жалобы, загрузить результаты анализов, обследований и даже генетических тестов. На основе этих данных ИИ формирует список вероятных диагнозов — от наиболее опасных до менее серьезных — и предлагает рекомендации по дальнейшему обследованию и терапии. При этом программа учитывает совместимость лекарственных препаратов и возможные противопоказания, сообщается в Русфонде.

«Доктор Пирогов» создан на базе нейросетевых алгоритмов и обширной базы данных о взаимосвязях между симптомами, болезнями и лекарствами, которую специалисты НГУ совместно с учеными Института цитологии и генетики СО РАН собирали более десяти лет. Сейчас система проходит проверку точности и стабильности работы. В 2026 году запланированы клинические испытания и регистрация в Росздравнадзоре. Разработчики отмечают, что особенно полезным такой ИИ-помощник будет для региональных больниц и амбулаторий, где не хватает врачей-специалистов.

2) Робот для спасательных операций

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) создали роботизированную руку нового поколения, которая способна различать температуру, твердость и тип поверхности. Разработка основана на нейроморфных технологиях — микросхемах, работающих по принципу человеческого мозга. По данным «Известий», эта система имитирует функции органов чувств и может использоваться в протезировании и спасательных операциях.

Руководитель лаборатории «Нейромена» Владимир Смирнов объяснил, что люди различают материалы благодаря тактильной и ноцицептивной памяти — мы чувствуем тепло, мягкость или шероховатость, не задумываясь об этом. Новая технология позволяет роботам делать то же самое: нейросеть анализирует сигналы, подобные тем, что у человека проходят через нервные окончания и нейромедиаторы в коже. Таким образом, машина получает «ощущения» и способна адаптироваться к внешней среде.

В ЮФУ уже создана роборука, которая работает в режиме тени: человек надевает перчатку с датчиками, а механическая рука повторяет его движения, обучаясь в процессе. Со временем такая система сможет действовать самостоятельно — без участия человека. Исследователи считают, что эта технология станет основой для создания отечественных роботов-помощников, а также поможет России укрепить позиции на международных рынках высоких технологий.

3) Нейрон для изучения мозга

Ученые Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского создали новый искусственный нейрон — электронное устройство, которое имитирует работу живых нервных клеток. Разработка предназначена для исследований мозга, создания нейропротезов и систем искусственного интеллекта. По данным, опубликованным в журнале Chaos, Solitons & Fractals, этот нейрон проще и экономичнее аналогов: учёные убрали лишние элементы схемы, сохранив при этом главное — способность генерировать импульсы, как у настоящих нейронов.

Аспирант Лев Такаишвили рассказал, что ключевым решением стало использование диода, который улучшил работу схемы и сделал ее более стабильной. Команда провела полный цикл испытаний — от моделирования до создания реальных образцов, и собрала четыре устройства. По словам профессора Ильи Сысоева, форму сигналов можно менять, подстраивая под разные типы клеток мозга.

Как отметил профессор Владимир Пономаренко, такие нейроны могут применяться в нейропротезах и при моделировании простых форм жизни. Ученые надеются, что в будущем подобные технологии позволят создать «искусственных животных» с имитацией настоящей нервной системы. Работа выполнена при поддержке Фонда «Идея» и Российского научного фонда (РНФ).

4) Самый маленький источник света

Ученые из Университета ИТМО создали новый наноструктурированный материал, который позволяет кремнию поглощать и излучать свет в десять тысяч раз эффективнее, чем раньше. Это открытие открывает путь к созданию более быстрых и энергоэффективных оптических устройств, используемых в телекоммуникациях, медицине, научных исследованиях и промышленности.

Разработка выполнена под руководством ведущего научного сотрудника физического факультета ИТМО Дмитрия Зуева. Новый источник света основан на метаповерхности — искусственной структуре из наночастиц, включающей золотую подложку и чередующиеся слои кремния и золота. Такая конструкция, по данным ТАСС, создает «ловушку» для фотонов, усиливая их взаимодействие с кремнием и повышая интенсивность излучения. По словам научного сотрудника Артема Ларина, материал способен излучать широкополосный белый свет, который включает все цвета спектра и часть ближнего инфракрасного диапазона, что особенно ценно для оптических вычислительных систем и наноспектроскопии.

Особая геометрия наноструктуры позволяет локализовать свет в зазоре между золотой пленкой и кремниевыми дисками, стимулируя оптические переходы в видимом диапазоне. Это делает кремний не только приемником, но и источником света, который можно интегрировать в микрочипы, используя стандартные литографические технологии. По мнению исследователей, технология станет основой для создания наноизлучателей и датчиков нового поколения, способных работать в системах связи, медицинских приборах и приборах ближнепольной микроскопии.

5) База данных веществ, нужных для улучшения сна

Ученые медицинского института Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина создали первую в мире базу данных хронобиотиков — веществ, которые влияют на суточные ритмы человека: сон, бодрствование, концентрацию, настроение и даже обмен веществ. Проект реализован при поддержке Российского научного фонда в рамках программы «Создание первой в мире фармакологической базы данных модуляторов циркадных ритмов». Разработка призвана помочь врачам и исследователям лучше понимать механизмы работы «внутренних часов» организма и точнее подбирать лечение при бессоннице, хронической усталости и других нарушениях сна.

Новая база, получившая название ChronobioticsDB, объединяет информацию о более чем 300 веществах, изученных в научных публикациях за последние десятилетия. В нее вошли как природные соединения — например, мелатонин и ресвератрол, — так и синтетические препараты. Для каждого хронобиотика создана отдельная карточка с описанием его свойств, действия на организм, потенциальных побочных эффектов и статуса одобрения медицинскими регуляторами. По словам руководителя проекта, кандидата биологических наук Ильи Соловьева, ChronobioticsDB позволяет быстро находить сведения о химической структуре вещества, а также о генах и белках, с которыми оно взаимодействует, что делает базу незаменимым инструментом для научных и клинических исследований.

База данных интегрирована с ведущими мировыми фармацевтическими платформами, такими как PubChem и DrugBank, что обеспечивает доступ к последним международным исследованиям. Разработчики считают, что ChronobioticsDB станет важным ресурсом для врачей, которые смогут более точно подбирать препараты при расстройствах сна, а также для фармакологов и биоинформатиков, ищущих новые подходы к лечению нарушений циркадных ритмов. Этот проект делает российскую науку одним из лидеров в области изучения биологических часов человека.

