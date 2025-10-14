Юпитер может обрушить на Землю сотни астероидов

Согласно данным математического моделирования, проведенного учеными Томского государственного университета и их партнерами из Института астрономии РАН, гравитационное поле Юпитера способно перенаправить к Земле множество астероидов. Об этом пишут "Известия". Исследование предполагало анализ траекторий небесных тел, которые сближаются с нашей планетой и одновременно оказываются вблизи орбиты газового гиганта.

Специалисты пришли к заключению, что ряд этих космических объектов представляет потенциальную угрозу для Земли.

Земле угрожают «невидимые» астероиды

Проведенные вычисления демонстрируют, что в течение грядущего столетия ожидается 854 сближения астероидов с Юпитером. Из этого количества, согласно прогнозам, 342 объекта также окажутся на расстоянии ближе 0,01 астрономической единицы (приблизительно 1,5 миллиона километров) от нашей планеты.