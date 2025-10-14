Роскосмос испытал двигатели для спутника «Экспресс-АМУ4»

Госкорпорация Роскосмос в своем Telegram-канале сообщила об успешном завершении огневых испытаний системы коррекции для космического аппарата «Экспресс-АМУ4». Тестирование проводилось в горизонтальной вакуумной камере компании «Решетнёв», где были воссозданы условия работы на орбите.

© Ferra.ru

Система коррекции включает стационарные плазменные двигатели, прибор управления, фильтры защиты, кабельную сеть, блок подачи ксенона и трубопроводную арматуру. Все компоненты работают под управлением специального программного обеспечения.

Ранее госкорпорация подтвердила успешное проведение наземных огневых испытаний первой ступени перспективной ракеты-носителя Союз-5. Испытания прошли в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и длились 160 секунд, что полностью соответствовало техническим требованиям.